В Тюмени во время ДТП пострадала двухмесячная девочка

В Тюмени на улице Широтная вблизи дома № 32/3 столкнулись две легковушки. Как сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД, в результате аварии пострадала двухмесячная девочка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГИБДД по Тюменской области Фото: Пресс-служба ГИБДД по Тюменской области

По предварительным данным ГИБДД, 37-летняя водитель Lada не предоставила преимущество в движении Ford при перестроении, из-за чего легковушки и столкнулись.

В результате аварии ребенок получил травму головы. В машине девочка перевозилась в автолюльке. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП.

Полина Хабарова

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