В Тюмени во время ДТП пострадала двухмесячная девочка
В Тюмени на улице Широтная вблизи дома № 32/3 столкнулись две легковушки. Как сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД, в результате аварии пострадала двухмесячная девочка.
Фото: Пресс-служба ГИБДД по Тюменской области
По предварительным данным ГИБДД, 37-летняя водитель Lada не предоставила преимущество в движении Ford при перестроении, из-за чего легковушки и столкнулись.
В результате аварии ребенок получил травму головы. В машине девочка перевозилась в автолюльке. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП.