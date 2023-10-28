Комитет СФ выступил против запрета на оружие для лиц с гражданством менее 5 лет

Конституционный комитет Совфеда дал отрицательный отзыв на законопроект, запрещающий продавать оружие лицам в гражданстве России менее 5 лет. Об этом сообщил член комитета Николай Владимиров.

В отзыве комитета говорится, что законопроект не учитывает конституционный принцип равенства всех перед законом. «Следовательно, необоснованно ограничиваются права и законные интересы отдельной категории граждан (к примеру, проживающих на территориях новых субъектов Российской Федерации)»,— сообщил Николай Владимиров в Telegram.

Законопроект предлагает внести поправки в закон «Об оружии», запретив лицам с гражданством менее 5 лет покупать гражданское огнестрельное оружие ограниченного поражения, охотничье оружие, а также огнестрельное гладкоствольное оружие самообороны.

По данным статистики МВД, в России растет уровень преступности по отдельным статьям — за девять месяцев 2022 года число преступлений с использованием оружия выросло почти на 30%.

Анастасия Ларина