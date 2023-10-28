СК проверит инцидент в Краснодаре о травмировании ребенка в игровой комнате

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить об итогах проверки по заявлению о травмировании ребенка в игровой комнате в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в Следственный комитет обратилась многодетная мать из Краснодара. В своем обращении женщина не согласилась с ходом установления обстоятельств получения травмы ее четырехлетней дочерью.

Как сообщается, инцидент произошел в ноябре 2022 года. В игровой комнате ресторана «Город детей MINI» девочка получила перелом ключицы. На сегодня никто так и не был привлечен к ответственности.

В СУ СК России по Краснодарскому краю проводится процессуальная проверка, ход и итоги которой поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Андрей Николаев

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