В Екатеринбурге заболеваемость ВИЧ-инфекцией снизилась на 9%

Первичная заболеваемость ВИЧ-инфекцией за год в Екатеринбурге снизилась на 9%. Этот показатель ниже среднего областного на 30%. Об этом рассказала специалист Свердловского областного центра профилактики и борьбы со СПИД Ксения Гоголева, передают в городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ

По словам госпожи Гоголевой, за девять месяцев 2023 года отмечается увеличение первичной заболеваемости ВИЧ-инфекцией среди молодежи 18-19 лет. «Основной группой, как и все последние годы, остаются лица от 40 до 49 лет»,— добавила она.

Напомним, в 2021 году в регионе произошла вспышка половых инфекций. Тогда отмечалось, что заболеваемость хламидиозом оказалась на 76,8% выше, чем в 2020-м. Сифилисом стали заражаться на 28,2% чаще, гонококковой инфекцией — на 14,1%.

Полина Хабарова

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