В Краснодаре следователи заинтересовались матерью, оставившей в лифте ребенка

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял под личный контроль проверку информации о ненадлежащем исполнении матерью родительских обязанностей. Инцидент случился в Краснодаре 25 октября, в одном многоквартирных домов по улице Гидростроителей, сообщает пресс-службе СК России.

По предварительным данным, женщина в состоянии алкогольного опьянения в лифте многоквартирного дома оставила коляску с ребенком. По словам соседей, гражданка и ее сожитель живут в антисанитарных условиях, непригодных для воспитания ребенка, употребляют алкогольные напитки.

По факту поступившей информации в Следственном комитете России организована проверка.

Александр Бастрыкин взял информацию под контроль и поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову доложить о ходе и результатах данной проверки.

Андрей Пугачев

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