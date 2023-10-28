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«Ижсталь» из Удмуртии проиграла в матче против московской «Звезды»

В матче 27 октября ХК «Ижсталь» проиграл команде из Москвы «Звезда» со счетом 2:1. Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба столицы Удмуртии.

Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь»

Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь»

Счет открыл нападающий «Звезды» в начале второго периода. На 29-й минуте «Ижсталь» сравняла счет, после чего противник вновь забил шайбу в ворота ижевской команды.

«Ребятам сказал, что с одним голом нашей команде тяжело выиграть. Надо стараться забивать два-три, больше бросать. По самоотдаче, по всем показателям играли неплохо. Работаем дальше, надо переломить эту полосу. Постараемся при своих болельщиках все-таки сломать традицию проигрышей и набрать очки в домашней серии»,— прокомментировал главный тренер «Ижстали» Константин Маслюков.

1 ноября в КК «Олимпиец» в рамках домашней серии пройдет игра «Ижстали» против ХК «Омские Крылья».

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