Доходы консолидированного бюджета Кубани за 2022 год превысили 524 млрд рублей

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

По итогам 2022 года доходы консолидированного бюджета Краснодарского края составили 524,3 млрд руб., что оказалось выше плановых значений 2027 года. Об этом сообщил первый замглавы региона Игорь Галась на расширенном заседании краевого Заксобрания.

Как отмечает пресс-служба администрации края, в ходе расширенного заседания Заксобрания обсуждалась реализация Стратегии социально-экономического развития региона до 2030 года.

По словам спикера парламента Юрия Бурлачко, стратегия дает возможность масштабно оценивать развитие экономики на примере краевого бюджета, который увеличился почти вдвое с 2018 года. Также экономическое развитие оценивается на основе ряда показателей, которые позволяют увидеть неравномерное развитие территорий, «найти места, где тонко, и сместить акценты на них».

Как отметил Игорь Галась, с момента принятия стратегии прошло пять лет. На сегодня многие значения достигнуты по базовому и оптимистичному сценариям. По итогам прошлого года доходы консолидированного бюджета края составили 524,3 млрд руб.

По оценкам первого замглавы края, в регионе есть серьезные увеличения по средней заработной плате, снизилась доля граждан, у которых доходы ниже прожиточного минимума.

Андрей Пугачев

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