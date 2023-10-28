В центральных районах Ярославля за парковку на газонах оштрафовали 130 раз

В Ярославле в Кировском и Ленинском районах за парковку на газонах выписали 130 постановлений об административных правонарушениях. Об этом сообщили в мэрии города.

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В мэрии уточнили, что 28 штрафов уже оплачено, а общая сумма выписанных штрафов составила 390 тыс. руб. Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что в этом году в Красноперекопском и Фрунзенском районах за парковку на газонах оштрафовали 606 раз на общую сумму 1,4 млн руб.

Нарушения фиксируются в автоматическом режиме с помощью мобильных программно-аппаратных комплексов. Оборудованные машины проезжают по городу и фотографируют нарушения. Затем фотографии загружаются в анализирующую программу.

С 7 июля сумма штрафа для физических лиц, согласно региональному закону об административных правонарушениях, выросла с 500 до 3 000 руб.

Алла Чижова