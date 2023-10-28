В центре Челябинска произошла смертельная драка с поножовщиной

В Челябинске возле бара на улице Труда рядом с Кировкой произошла массовая драка. Три человека были ранены ножом, один из них скончался. Подозреваемого задержали сотрудники полиции, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Преступление произошло в ночь с 27 на 28 октября. «К сотрудникам патрульно-постовой службы полиции, несшим службу по охране общественного порядка, обратился местный житель. Он сообщил о противоправном деянии, совершенном у одного из заведений, расположенных на пешеходной улице Кирова»,– говорится в сообщении.

Полицейские установили пути отхода подозреваемого с места происшествия и вскоре задержали. Им оказался 21-летний горожанин. У него нашли «предмет, схожий с холодным оружием, при помощи которого, возможно, и было совершено противоправное деяние в отношении трех граждан». Материалы переданы в следственное управление СК России по Челябинской области для принятия процессуального решения.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте