Два человека погибли при пожаре в частном доме в Сергиево

Два человека погибли в результате пожара в частном доме в поселке Сергиево в Красносельском районе Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в 11:15. Горел частный дом по адресу: поселок Сергиево, улица Кирова, д.8. В одноэтажном каркасно-щитовом строении 6х6 метров и в пристройке 3х4 метра происходило горение по всей площади. В 12:01 пожар потушили. В тушении участвовало четыре пожарных расчета.

В результате пожара два жильца дома погибли, еще один был госпитализирован. О его состоянии не сообщается.

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