Пермский девелопер стал учредителем застройщика церковной земли на Гайве

Владелец девелоперской группы «Оникс» Демид Кузьмичев зарегистрировался как владелец компании-застройщика церковной земли на Гайве. Как указано в сервисе «СПАРК-Интерфакс», 25 октября господин Кузьмичев получил 100% долей в уставном капитале ООО «СпецТехСервис». Общество недавно попросило пермскую комиссию по землепользованию и застройке установить зону жилой застройки на бывшей церковной земле по ул. Репина, 39. Кроме того, Демид Кузьмичев занял пост директора этой компании.

ООО «СпецТехСервис» зарегистрировано в Перми в июле этого года, компания занимается строительными специализированными работами. Уставный капитал общества — 10 тыс. руб. Ранее учредителем организации был Алексей Езов, собственник ООО «Пермтара», занимающегося производством гофрированной бумаги и картона.

Земельным участком на ул. Репина, 39, бизнесмен, девелопер и рекламщик Демид Кузьмичев владеет с 2021 года. Площадка в 7,4 тыс. кв. м соседствует с храмом Воскресения Словущего, храмом-часовней Параскевы Пятницы и стадионом «Гайва». Ранее территория входила в состав земли, бесплатно предоставленной городскими властями приходу храма в честь Воскресения Словущего Пермской РПЦ под возведение храма. Впервые с планами застройки этого участка господин Кузьмичев вышел летом 2021 года. Тогда он планировал возвести там жилой дом в 8–10 этажей, но бизнесмену рекомендовали доработать проект. На минувшей неделе ООО «СпецТехСервис» подало в комиссию по землепользованию и застройке заявление по участку на ул. Репина, 39. Общество предложило сменить там зону религиозных объектов ЦС-4 на подзону жилой застройки Ц-2 с высотой в 1, 10, 14 и 16 этажей. Этими же подзонами заявитель предложил дополнить градрегламент зоны Ц-2. На участке планируется построить жилой комплекс с площадью квартир 15,4 тыс. кв. м. Проект направлен на публичные слушания.