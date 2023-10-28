В Сочи все службы переведены в режим повышенной готовности из-за шквалистого ветра

В Сочи в субботу 28 октября ожидается сильный ветер до 18 м/c. Все городские службы переведены в режим повышенной готовности, сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

Как отмечается, в Сочи до 14:00 синоптики прогнозируют усиление юго-восточного ветра. Городские власти рекомендуют жителям и гостям курорта не оставлять под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями автотранспортные средства. Также рекомендуется предпринять все необходимые меры предосторожности. А при возникновении чрезвычайной ситуации — обращаться по экстренному номеру 112.

Андрей Пугачев

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