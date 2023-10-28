«Яндекс Погода»: 29 октября в Черноземье будет по-прежнему дождливо, до +10°

В воскресенье на территории Черноземья будет все еще дождливо. Среднесуточная температура может варьироваться в диапазоне от +4° до +10°, следует из аналитики сервиса «Яндекс Погода».

Так, теплее всего будет в Белгороде, где ожидается небольшой дождь, а температура воздуха прогреется до +10°. В Курской и Воронежской областях также пройдут небольшие дожди, а отметка термометра достигнет +6° и +7°.

В остальных регионах Черноземья ожидаются те же осадки: в Орловской и Тамбовской областях температура достигнет +4°, а в Липецкой будет до +5°.

Владимир Зоркий