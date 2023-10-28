В Тихорецком районе водитель перевернулся на УАЗе и погиб

В Тихорецком районе Кубани на трассе Тихорецк — Ленинское Возрождение водитель на автомобиле УАЗ слетел с дороги и погиб. Об этом в своем телеграм-канале пишет пресс-служба Госавтоинспекции региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / gibdd123region Фото: t.me / gibdd123region

ДТП с летальным исходом случилось около пяти утра 28 октября. Согласно предварительной информации, 34-летний житель Тихорецка за рулем автомобиля УАЗ «Патриот» не смог справиться с управлением. В результате машина слетела с дороги и перевернулась.

Как следует из сообщения, от полученных травм мужчина скончался на месте до приезда медиков. Все обстоятельства смертельного происшествия выясняют правоохранители.

Ранее под Горячим Ключом водитель автомобиля ВАЗ врезался в трактор, один из пассажиров погиб. По предварительной информации, за рулем легковушки находился 20-летний молодой человек.

Андрей Пугачев

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