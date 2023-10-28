В Тихорецком районе водитель перевернулся на УАЗе и погиб
В Тихорецком районе Кубани на трассе Тихорецк — Ленинское Возрождение водитель на автомобиле УАЗ слетел с дороги и погиб. Об этом в своем телеграм-канале пишет пресс-служба Госавтоинспекции региона.
Фото: t.me / gibdd123region
ДТП с летальным исходом случилось около пяти утра 28 октября. Согласно предварительной информации, 34-летний житель Тихорецка за рулем автомобиля УАЗ «Патриот» не смог справиться с управлением. В результате машина слетела с дороги и перевернулась.
Как следует из сообщения, от полученных травм мужчина скончался на месте до приезда медиков. Все обстоятельства смертельного происшествия выясняют правоохранители.
Ранее под Горячим Ключом водитель автомобиля ВАЗ врезался в трактор, один из пассажиров погиб. По предварительной информации, за рулем легковушки находился 20-летний молодой человек.
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