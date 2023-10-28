В библиотеке имени Чехова открылась выставка о журналистах-расследователях

В Центральной библиотеке имени А.П. Чехова в Санкт-Петербурге открылась выставка «Короли репортажа», посвященная истории журналистских расследований за последние 200 лет и выдающимся журналистам, работавшим в этом жанре, рассказал корреспондент ТАСС.

«Первым человеком, который получил в России титул «короля репортажа», был знаменитый писатель Владимир Гиляровский, выступивший автором серии журналистских расследований в начале ХХ века»,— рассказала куратор выставки Наталья Бачинская.

В числе журналистов, о которых рассказывает выставка, знаменитые писатели: Александр Пушкин, написавший «Историю пугачевского бунта», Федор Достоевский, автор запрещенного расследования о серии пожаров в Петербурге в 1862 году, Антон Чехов, написавший заметки о своем путешествии на Сахалин.

На выставке также открылся мемориал, посвященный журналистам, погибшим в России за последние 30 лет. Мемориальная экспозиция рассказывает истории генерального директора ОРТ Владислава Листьева, журналисток «Новой газеты» Анны Политковской и Натальи Эстемировой, смерть которых связывают с их профессиональной деятельностью. Организаторы выставки рассказали истории более 80 журналистов, которые были убиты: корреспондентов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина, Александра Расторгуева, Орхана Джемаля и Кирилла Радченко и др.

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