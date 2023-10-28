Подлодка «Краснодар» отправится на ремонт в Кронштадт из Средиземного моря

Подводная лодка «Краснодар» из состава Черноморского флота покинет оперативное соединение ВМФ России в Средиземном море и отправится на плановый ремонт на Кронштадтский морской завод, входящий в Объединенную судостроительную корпорацию, стало известно ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подлодка "Краснодар" на дне ВМФ в Кронштадте

Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ Подлодка "Краснодар" на дне ВМФ в Кронштадте

Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ

Ремонт судна, по информации агентства, должен начаться в конце ноября.

В предыдущий раз подлодка «Краснодар» проходила плановый ремонт на Кронштадтском морском заводе с августа по декабрь 2020 года. Сейчас на заводе проходит ремонт первая субмарина из серии 636.3 — «Новороссийск». Его планируют завершить в апреле 2024 года.

«Краснодар» — четвертая по счету дизель-электрическая субмарина, построенная в рамках спецпроекта 636.3, реализуемого «Адмиралтейскими верфями» для Черноморского флота. Подлодки этого проекта являются носителями крылатых ракет «Калибр-ПЛ».

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