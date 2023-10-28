У консерватории им. Римского-Корсакова загорелась строительная бытовка

Утром 28 октября около консерватории им. Римского-Корсакова загорелась строительная бытовка, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

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Сообщение о пожаре по адресу Театральная площадь, 10 поступило в 9:34. В бытовке размером 2x5 метров горела обстановка на площади 5 кв. м. В 9:56 пожар потушили. На место выезжали три пожарных расчета, один автомобиль аварийной службы и машина скорой помощи. О пострадавших не сообщается.

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