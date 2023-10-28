Суд признал долг «Южуралмоста» перед ФНС в сумме 457 млн рублей

Арбитражный суд Челябинской области признал обоснованными требования Межрайонной инспекции ФНС №17 по региону к АО «Южуралмост» (Магнитогорск) на сумму 457,3 млн руб. Они будут удовлетворены за счет имущества, оставшегося после удовлетворения требований, включенных в реестр, говорится с материалах картотеки арбитражных дел.

Суд не включил налоговый долг в реестр кредиторов должника из-за того, что МИФНС пропустила установленный законом сроки. В восстановлении этого срока налоговой инспекции было отказано.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», АО «Южуралмост», являвшийся одним из крупнейших дорожных подрядчиков в Челябинской области в 2015-2018 года, был признан банкротом в мае этого года из-за долга в размере 72,5 млн руб. перед ООО «Урал-сервис-групп» (Челябинск). Основанием для предъявления «Южуралмосту» требования на сумму 457,3 млн руб. от МИФНС стало постановление ФАС России от 19 октября 2020 года, которыми компания была признана участником двух антиконкурентных соглашений при проведении 10 дорожных аукционов – с экс-губернатором Челябинской области Борисом Дубровским и министерством дорожного хозяйства и транспорта региона. За участие в сговоре антимонопольная служба оштрафовала компанию на 484,3 млн руб.

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