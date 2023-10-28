Власти будут ежегодно выделять 1 млрд руб. на строительство моста через Каму

На строительство третьего мостового перехода через Каму в Перми из бюджета края планируется выделять по 1 млрд руб. ежегодно. Об этом свидетельствует документ адресной инвестиционной программы Прикамья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Согласно документу, в 2025 году краевые власти выделят на строительство моста 1,3 млрд руб., после чего на следующие два года затраты снизятся до 1 млрд руб. ежегодно. По данным «Ъ-Прикамье», эти средства планируется направить на расчистку подъездов к мосту. В частности, из этих средств может быть реконструировано пространство перед железнодорожным вокзалом станции Пермь II, где сейчас располагается арт-объект «Пермские ворота» (его предполагается перенести).

Общая стоимость моста в документе указана в размере 60,9 млрд руб.

В 2023 и 2024 годах из казны региона на строительство мостового перехода выделят 531,9 млн руб. и 510,6 млн руб. соответственно.

Обсуждение строительства третьего моста через Каму в Перми идет примерно с 2017 года. Весной 2023 года региональный минтранс и проектно-изыскательский институт «Гео-Проект» представили проект строительства моста, соединяющего улицы Окулова (на левом берегу Камы) и Борцов Революции (на правом берегу).

Согласно утвержденной документации по планировке территории, мост будет четырехполосным, с велодорожками и тротуарами. Длина сооружения составит 899 м, площадь — 23,5 тыс. кв. м. Начать строительство планируется в 2024 году, а ввести мост в эксплуатацию — в 2027-м. Подтвержденного источника финансирования пока нет. Как сообщал «Ъ-Прикамье», краевые власти рассматривают возможность строительства объекта в рамках концессионного соглашения.