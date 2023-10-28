В Сочи правоохранители задержали 18-летнего дрифтера на иномарке

В Сочи полицейские задержали 18-летнего нарушителя на BMW, который устроил дрифт на центральной улице. Своими действиями молодой человек создавал угрозу безопасности дорожного движения, также была повреждена дорожная разметка. Об этом сообщает пресс-служба госавтоинспекции города-курорта.

Ранее в сосцсетях распространился ролик, на котором BMW проехал на красный сигнал светофора на перекрестке. Нарушителем правил дорожного движения заинтересовались правоохранительные органы.

Водитель иномарки был найден и доставлен в отдел полиции для направления в суд. Молодому человеку выписали штрафы сразу за несколько нарушений – выезд на встречную полосу, проезд на красный свет, повреждение дорог, а также отсутствие полиса ОСАГО.

Более, того своими действиями на дороге водитель нарушил общественный порядок, а это квалифицируется как мелкое хулиганство.

Андрей Пугачев

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