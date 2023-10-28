ХК «Сочи» переиграл СКА в матче 22-го тура КХЛ

Хоккейный клуб «Сочи» взял верх над питерским СКА. Матч закончился со счетом 5:4.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Сочи» Фото: ХК «Сочи»

В первом периоде СКА забил две шайбы в ворота сочинцев, когда отличились Александр Никишин и Алекс Гальченок. На 29-й минуте Кирилл Рассказов забил первую шайбу для «Сочи». В одной из следующих атак нападающий «леопардов» Дмитрий Завгородний сначала сравнял счет, а спустя минуту уже Артур Тянулин вывел хозяев вперед. Под конец второго периода гости отыгрались после точного броска Михаила Пашнина.

Третий отрезок матча начался с забитой шайбы нападающего СКА Захара Бардакова. Но концовка игры осталась за сочинцами. Заброшенные шайбы Михала Криштофа и Сергея Попова помогли «леопардам» взять верх над СКА.

После 22-х матчей в КХЛ «Сочи» занимает шестое место в турнирной таблице Западной Конференции. Следующий матч сочинцы сыграют 30 октября на своем льду с московским «Динамо».

Евгений Леонтьев

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