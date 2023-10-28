Под Горячим Ключом автомобиль ВАЗ врезался в трактор, есть погибший

В Краснодарском крае, в районе Горячего Ключа автомобиль ВАЗ столкнулся с трактором МТЗ. Один человек погиб, двое отправлены в реанимации. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Как сообщается, ДТП произошла вечером 27 октября на трассе М-4 «Дон». Согласно предварительной информации, за рулем легковушки находился 20-летний молодой человек. Во время движения в сторону станицы Саратовской он не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с трактором МТЗ.

В результате аварии 21-летний пассажир легкового автомобиля от полученных травм скончался. Сам водитель и 16-летняя пассажирка с тяжелыми травмами были доставлены в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются.

Андрей Пугачев

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