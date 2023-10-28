В Удмуртии задержали мужчину за ДТП на угнанном автомобиле и попытку скрыться

В Сарапуле 37-летний житель Дебесского района попытался угнать машину, устроил ДТП и скрылся с места преступления. Об этом сообщает МВД по Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В одном из дворов Сарапула подозревый заметил автомобиль «Лада Ларгус», который оказался не заперт, а ключи от него находились в бардачке. Оказавшись в машине, мужчина при движении задним ходом наехал на ворота. Испугавшись ответственности за свои действия, он попытался скрыться.

Дорожно-патрульная служба заметила похожего по приметам мужчину на обочине дороге, когда он пытался остановить попутные машины. Подозреваемый был задержан. У него выявили алкогольное опьянение. Кроме того, он не имел водительских прав.

В отношении мужчины составлено четыре административных материала, а также возбуждено уголовное дело по ст. 166 УР РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Автомобиль возвращен владельцу.