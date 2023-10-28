Глава СКР потребовал доклад по делу об убийстве школьника в Челябинске

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад по новой информации по уголовному делу об убийстве подростка в Челябинске. Сведения были озвучены в социальных сетях, сообщает пресс-служба СК РФ.

«Сообщается, что мужчина, который фигурировал в уголовном деле об убийстве подростка, отпущен из-под стражи. В публикации отмечается, что следствие приняло такое решение в связи с непричастностью указанного лица к совершению преступления», – говорится в сообщении. Доклад главе СК РФ представит исполняющий обязанности руководителя СУ СК России по Челябинской области Алексей Колбасин.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал» убийство 17-летнего школьница произошло ночью 9 апреля возле торгово-развлекательного комплекса «Космос». По версии следствия, группа лиц устроила массовую драку и избила подростка из-за малозначительного повода. Один из участников 20 лет ударил юношу ножом. Расследуется уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство), ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Семь человек заключены под стражу. Еще трое фигурантов находятся в розыске, в отношении них заочно вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых.

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