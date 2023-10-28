Краевой градсовет одобрил архитектурный облик межвузовского кампуса

Функциональные и планировочные решения межвузовского многофункционального студенческого кампуса в Перми были представлены на заседании градостроительного совета Пермского края.

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По замыслу разработчиков, в центре студенческого городка расположится «Площадь событий» – главное общественное пространство, где будут проходить различные мероприятия для студентов, а также представителей профессиональных сообществ. Кроме того, площадь станет «зеленым сердцем» кампуса, так как она будет украшена зелеными насаждениями и обустроена спортивными площадками.

Здания кампуса свяжут единой транспортно-пешеходной сетью, а также велодорожками в соответствии со Стандартом Министерства науки и высшего образования РФ для инновационной образовательной среды кампусов. В эту пластичную структуру органично внедрят пожарные проезды вокруг зданий, открытые парковочные площадки, а также спортплощадки. Входные группы для посетителей физкультурно-оздоровительного комплекса и конгресс-центра будут расположены напротив остановочных комплексов.

Членам совета также представили варианты фасадных решений.

После обсуждения члены Градостроительного совета поддержали архитектурно-градостроительные решения, предложенные архитекторами.

По словам представителя концессионера строительства пермского межвузовского Кампуса, следующим шагом станет согласование строительной документации в Главгосэкспертизе в июле 2024 года и начало строительства.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил уделить внимание многофункциональности кампуса. Он должен представлять собой единое пространство, которое удобно эксплуатировать для различных целей городского и регионального масштаба.

Проект создания в Перми межвузовского кампуса международного уровня прорабатывается с 2018 года. Под объект отведен участок площадью около 118 тыс. кв. м в правобережной части Перми. В состав кампуса войдут учебно-лабораторный комплекс, технопарк, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, конгресс-холл и гостиничный комплекс более чем на 5 тыс. мест для учащихся и преподавателей. Общая площадь объектов строительства составит 160 тыс. кв. м. Проект реализуется в рамках концессионного соглашения. Концессионером выступает столичное ООО «Кампус „Парма“», учредителем которого является ООО «Эталон Кампус», аффилированное с инвесткомпанией АФК «Система». Начать строительство кампуса планируется в 2024 году. По условиям концессии, объект должен быть возведен в течение 36 месяцев с даты начала строительства. Согласно актуальной версии адресной инвестпрограммы Пермского края, общий объем инвестиций в создание кампуса в текущих ценах оценивается в 27,5 млрд руб. Из них 12,2 млрд будут выделены из федерального бюджета, 7,4 млрд — из региональной казны, еще 7,9 млрд руб. — средства внебюджетных источников.