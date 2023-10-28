«Женщины после инсульта становятся инвалидами чаще, чем мужчины»

Ежегодно 29 октября отмечается Всемирный день борьбы с инсультом. О ситуации с этим заболеванием в Краснодарском крае рассказала невролог высшей категории, кандидат медицинских наук Клиники высоких технологий WMT Светлана Канкина.



Светлана Канкина

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«Краснодарский край относится к регионам с высоким удельным весом населения старше трудоспособного возраста. Средняя продолжительность жизни кубанцев увеличивается, а показатели смертности в крае стабильно снижаются. Если говорить о цифрах, то смертность в крае от болезней системы кровообращения снизилась на 16%. Это большая заслуга квалифицированных специалистов Кубани, у которых есть возможность использовать высокотехнологичное оборудование в краевых больницах и сосудистых центрах на территории края.

В мире ежегодно регистрируется свыше 15 млн случаев инсульта, что делает инсульт “причиной №2” смертности на планете. Причиной инсульта становится нарушение нормального тока крови к какой-либо зоне мозга из-за сужения, закупорки или разрыва мозгового сосуда. Есть ряд патологий, присутствие которых существенно увеличивает угрозу возникновения инсульта: атеросклероз, артериальная гипертензия, сахарный диабет, ожирение, нарушение сердечного ритма, варикозная болезнь, нарушения в системе свертывания крови, малоподвижный образ жизни, употребление алкоголя, курение.

К сожалению, в наше время с инсультом сталкиваются и молодые люди. Статистически 10–15% ишемических инсультов происходят в возрастной категории 18–50 лет.

У молодых пациентов причины инсульта, как правило, кроются в наличии врожденных, генетически запрограммированных заболеваний и патологии свертываемости крови — гемофилии. Рост частоты инсульта в молодом возрасте в наибольшей степени связан с увеличением числа факторов риска: ожирением у детей и молодых взрослых, вызванным малоподвижным образом жизни и нездоровым питанием, курением, употреблением спиртных напитков, приводящим к преждевременному развитию сосудистых заболеваний.

Влияние гендерных различий на течение инсульта и восстановление нарушений неврологических функций изучено недостаточно. Так как у женщин ожидаемая продолжительность жизни выше, то заболеваемость инсультом у них, соответственно, тоже выше, чем у мужчин. Несмотря на то что женщины лучше осведомлены о факторах риска, симптомах и последствиях инсульта, они позже обращаются за медицинской помощью, реже вызывают скорую помощь. Женщины подвержены более тяжелому течению инсульта. Они чаще мужчин остаются инвалидизированными после инсульта, что приводит к более выраженному снижению их качества жизни. Также у женщин чаще развивается постинсультная депрессия.

Высокотехнологическая медицинская помощь стала ближе и доступнее для жителей Кубани. В Краснодарском крае выросла доля проведенной тромболитической терапии, оказываемой пациентам с ишемическим инсультом. Увеличено количество высокотехнологичных рентгенэндваскулярных вмешательств в лечебных целях.

Специализированная помощь оказывается в любое время суток в кратчайшие сроки, что вносит весомый вклад в достижение целей по снижению смертности и увеличению ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет.

Самое важное — уделять внимание своему здоровью и вести здоровый образ жизни. Это может предотвратить до 80% инсультов. Следует правильно питаться, не курить, не употреблять много алкоголя, заниматься спортом, следить за своим весом, контролировать уровень сахара и холестерина в крови, а также артериальное давление. Регулярно принимать лекарственную терапию, назначенную при других состояниях, повышающих риск возникновения инсульта.

Своевременная диагностика и назначение правильного лечения поможет избежать развития тяжелых поражений головного мозга и защитить пациента от инсульта».

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