Новый бассейн в Шаркане планируют построить до конца года

Новый спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном площадью 1,4 тыс. кв. м в Шаркане планируется к сдаче до конца года. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

В бассейне размером 25х8 м четыре дорожки, на которых смогут заниматься до 40 человек в смену. На строительство объекта выделено 162,2 млн руб. Подрядчиком выступает строительная компания из Ижевска «Дельта-строй».

«Сейчас идет монтаж оборудования для чаши бассейна, монтаж системы вентиляции и кондиционирования, сетей электроснабжения и внутреннего отопления. Параллельно идут работы по благоустройству. В этом году мы должны бассейн сдать»,— прокомментировал глава Удмуртии Александр Бречалов в ходе рабочей поездки в Шарканский район.