11 летчиков армейской авиации стали Героями РФ за время СВО, пятеро — посмертно

За время проведения военной операции 11 летчиков армейской авиации удостоены звания Героя России. Пятеро из них признаны таковыми посмертно. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу в поздравлении с 75-летием со дня создания армейской авиации.

«Их имена и подвиги навечно сохранятся в сердцах граждан России»,— говорится в поздравлении, которое опубликовано в Telegram-канале Минобороны РФ.

Армейская авиация предназначена для решения оперативно-тактических и тактических задач в ходе боевых действий, отдельный род войск в структуре Военно-космических сил.

В августе Минобороны РФ сообщало, что за период проведения военной операции 19 летчиков военно-космических сил были удостоены звания Герой РФ, больше 4 тыс. военнослужащих летного, инженерно-технического состава и подразделений обеспечения награждены государственными наградами.

Леонид Уварчев