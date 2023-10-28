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Коммерсантъ FM
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11 летчиков армейской авиации стали Героями РФ за время СВО, пятеро — посмертно

За время проведения военной операции 11 летчиков армейской авиации удостоены звания Героя России. Пятеро из них признаны таковыми посмертно. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу в поздравлении с 75-летием со дня создания армейской авиации.

«Их имена и подвиги навечно сохранятся в сердцах граждан России»,— говорится в поздравлении, которое опубликовано в Telegram-канале Минобороны РФ.

Армейская авиация предназначена для решения оперативно-тактических и тактических задач в ходе боевых действий, отдельный род войск в структуре Военно-космических сил.

В августе Минобороны РФ сообщало, что за период проведения военной операции 19 летчиков военно-космических сил были удостоены звания Герой РФ, больше 4 тыс. военнослужащих летного, инженерно-технического состава и подразделений обеспечения награждены государственными наградами.

Леонид Уварчев

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