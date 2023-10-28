Курс доллара. Прогноз на 30 октября–3 ноября

Денис Буйволов,

аналитик Рынок приближен к балансу и для более серьезного ослабления рубля явных оснований нет Наш прогноз по курсу рубля к доллару на будущую неделю — 92–95. Потеряв локальную опору в виде налогового периода, российская валюта в начале ноября может отступить в сторону верхней границы обозначенного коридора. В то же время рынок, по нашим оценкам, приближен к балансу и для более серьезного ослабления рубля явных оснований нет. В перспективе продолжит накапливаться эффект от монетарной жесткости регулятора, в том числе от повышения ключевой ставки на пятничном заседании. Действие правила для экспортеров об обязательной продаже большей части валютной выручки и улучшение макроэкономических данных также будут выступать в пользу рубля. Продолжим следить и за самим долларом, который глобально остается очень крепким в контексте острой геополитики и повышения доходности гособлигаций США.

Евгений Локтюхов,

начальник отдела экономического и отраслевого анализа Более вероятным выглядит удержание курса доллара в диапазоне 92–94 руб. В конце недели видны признаки ослабления тренда на укрепление рубля, что мы связываем с ухудшением конъюнктуры мировых фондовых рынков и попытками отката нефтяных котировок на фоне отсутствия дальнейшей эскалации ситуации на Ближнем Востоке, а также с некоторой перепроданностью валют. Решение Банка России о повышении ключевой ставки сильнее, чем ожидал рынок, оказало рублю лишь локальную поддержку. Более вероятным выглядит удержание курса доллара в начале следующей недели в диапазоне 92–94 руб. В случае сохранения устойчивости нефтяных котировок возможно возобновление снижения доллара в направлении 90 руб. Рассчитываем, что увеличенное предложение валюты со стороны участников ВЭД, выполняющих обязательства по репатриации валютной выручки, сохранится и после налоговых выплат.

Максим Тимошенко,

директор департамента операций на финансовых рынках Повышение ставки ожидаемо поддержало российский рубль Доллар и евро на Московской бирже отреагировали снижением курсов на решение регулятора поднять ключевую ставку до 15%, чтобы переломить тренд на рост инфляции. Повышение ставки ожидаемо поддержало российский рубль. Тем временем в пользу доллара на мировых рынках выступил выход достаточно сильной статистики по ВВП США по итогам трех кварталов текущего года, где американская экономика выросла на 4,9% в годовом выражении. Поскольку депозитные ставки ожидаемо потянутся вверх после решения ЦБ РФ, это может поднять спрос на депозиты в рублях у вкладчиков, что, с свою очередь, в итоге способно повысить спрос на российскую валюту. При этом сохраняющиеся риски на геополитическом фоне по-прежнему давят на курс российского рубля, что может помешать ему заметно укрепить позиции в долгосрочной перспективе.

Владимир Евстифеев,

начальник аналитического управления Окончание налогового периода может лишить рубль потенциала к дальнейшему укреплению Рубль продолжает укрепление после введения мер по валютной выручке экспортеров. Позитивная реакция на итоги заседания ЦБ РФ связана с более резким ужесточением денежно-кредитной политики по сравнению с рыночными ожиданиями. Это повышает привлекательность рублевых вложений, особенно на фоне восстановительной динамики российской валюты. Окончание налогового периода может лишить рубль потенциала к дальнейшему укреплению, в результате которого курс доллара, вероятно, будет консолидироваться около уровня 93 руб.