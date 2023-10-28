Курс доллара. Прогноз на 30 октября–3 ноября
Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль
В конце минувшей недели рубль перестал укрепляться относительно ведущих мировых валют. По итогам пятничных торгов курс доллара составил 94,13 руб./$, что на 1,15 руб. ниже значений закрытия предшествующей недели, но на 80 коп. выше значений закрытия среды. На фоне сокращения спроса на рубли со стороны экспортеров спекулянты активизировали игру на повышение американской валюты.
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|Экспобанк
|92.00-95.00
|Банк Зенит
|93.00
|Банк Русский Стандарт
|92.00-94.00
|ПСБ
|92.00-94.00
|«БКС Мир инвестиций»
|92.00-95.00
|Консенсус-прогноз *
|93.20
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
Рынок приближен к балансу и для более серьезного ослабления рубля явных оснований нет
Наш прогноз по курсу рубля к доллару на будущую неделю — 92–95. Потеряв локальную опору в виде налогового периода, российская валюта в начале ноября может отступить в сторону верхней границы обозначенного коридора. В то же время рынок, по нашим оценкам, приближен к балансу и для более серьезного ослабления рубля явных оснований нет. В перспективе продолжит накапливаться эффект от монетарной жесткости регулятора, в том числе от повышения ключевой ставки на пятничном заседании. Действие правила для экспортеров об обязательной продаже большей части валютной выручки и улучшение макроэкономических данных также будут выступать в пользу рубля. Продолжим следить и за самим долларом, который глобально остается очень крепким в контексте острой геополитики и повышения доходности гособлигаций США.
Более вероятным выглядит удержание курса доллара в диапазоне 92–94 руб.
В конце недели видны признаки ослабления тренда на укрепление рубля, что мы связываем с ухудшением конъюнктуры мировых фондовых рынков и попытками отката нефтяных котировок на фоне отсутствия дальнейшей эскалации ситуации на Ближнем Востоке, а также с некоторой перепроданностью валют. Решение Банка России о повышении ключевой ставки сильнее, чем ожидал рынок, оказало рублю лишь локальную поддержку. Более вероятным выглядит удержание курса доллара в начале следующей недели в диапазоне 92–94 руб. В случае сохранения устойчивости нефтяных котировок возможно возобновление снижения доллара в направлении 90 руб. Рассчитываем, что увеличенное предложение валюты со стороны участников ВЭД, выполняющих обязательства по репатриации валютной выручки, сохранится и после налоговых выплат.
Повышение ставки ожидаемо поддержало российский рубль
Доллар и евро на Московской бирже отреагировали снижением курсов на решение регулятора поднять ключевую ставку до 15%, чтобы переломить тренд на рост инфляции. Повышение ставки ожидаемо поддержало российский рубль. Тем временем в пользу доллара на мировых рынках выступил выход достаточно сильной статистики по ВВП США по итогам трех кварталов текущего года, где американская экономика выросла на 4,9% в годовом выражении. Поскольку депозитные ставки ожидаемо потянутся вверх после решения ЦБ РФ, это может поднять спрос на депозиты в рублях у вкладчиков, что, с свою очередь, в итоге способно повысить спрос на российскую валюту. При этом сохраняющиеся риски на геополитическом фоне по-прежнему давят на курс российского рубля, что может помешать ему заметно укрепить позиции в долгосрочной перспективе.
Окончание налогового периода может лишить рубль потенциала к дальнейшему укреплению
Рубль продолжает укрепление после введения мер по валютной выручке экспортеров. Позитивная реакция на итоги заседания ЦБ РФ связана с более резким ужесточением денежно-кредитной политики по сравнению с рыночными ожиданиями. Это повышает привлекательность рублевых вложений, особенно на фоне восстановительной динамики российской валюты. Окончание налогового периода может лишить рубль потенциала к дальнейшему укреплению, в результате которого курс доллара, вероятно, будет консолидироваться около уровня 93 руб.
Основные позитивные события для курса национальной валюты пока реализовались
До конца следующей недели мы прогнозируем курс USD/RUB в диапазоне 92–95 руб./$. На следующей неделе завершается поддержка национальной валюты от фактора конвертации валютной выручки экспортерами для уплаты налогов, поэтому позитивное влияние данного фактора будет нивелировано. С другой стороны, решение Банка России повысить ключевую ставку до 15% делает облигационный рынок еще более привлекательным. Поэтому участники рынка продолжат делать определенную ставку на укрепление российской валюты, а следовательно, покупатели валюты будут в меньшинстве. Стоит отметить, что основные позитивные события для курса национальной валюты пока реализовались, поэтому дальнейшего существенного укрепления российской валюты в ближайшую неделю ожидать не стоит. Из важных событий до конца следующей недели выделяем заседание ФРС США по процентной ставке, которое состоится в среду, 1 ноября. Участники рынка ожидают сохранения ставки на прежнем уровне — 5,5% годовых в долларах. Дополнительное повышение ставки и/или комментарии американского регулятора относительно высоких темпов инфляции окажут давление на локальные валюты, в том числе и на рубль. Хотя на рубль данное влияние будет наименьшим.