ХК «Автомобилист» проиграл «Торпедо» в Нижнем Новгороде

Хоккейный клуб «Автомобилист» проиграл «Торпедо» из Нижнего Новгорода в регулярном чемпионате КХЛ. Встреча прошла в Нижнем Новгороде на КРК «Нагорный» и закончилась со счетом 4:2 (2:1; 0:1; 2:0) в пользу хозяев.

В первом периоде активнее начали игроки «Автомобилиста», хозяева смогли лишь через две минуты создать свой первый момент в матче. До 15 минуты все атаки гасились защитниками обеих команд, пока нападающий «Торпедо» Никита Артамонов не забил первую шайбу в матче, первым же акцентированным розыгрышем.

Гости ответили множеством бросков и большим владением. На 11 минуте активность ХК «Автомобилист» принесла ответный гол (отличился Степан Хрипунов). После пропущенного игроки Нижнего Новгорода прижали екатеринбуржцев к воротам, завладев инициативой. На седьмой минуте удалили за игру высоко поднятой клюшкой автора первого гола из уральской команды. В большинстве Василий Атанасов из «Торпедо» забил вторую шайбу. Счет после первой двадцатиминутки 2:1.

Второй период начался со встречной атакующей игры обеих команд, которая перетекла в преимущество «Автомобилиста» примерно до 12 минуты. Однако даже выход один на один нападающего гостей Олега Ли вратарь «Торпедо» Иван Кульбаков выдержал и сохранил ворота в неприкосновенности.

Инициатива вновь перешла к хозяевам. Однако к середине периода после одной из контратак «Автомобилист» забил рикошетом ответный гол (шайба на счету Алексея Макеева). Больше реализованных моментов во втором периоде не было.

В начале третьего периода увереннее себя чувствовал ХК «Торпедо». Положение не раз спасал вратарь «Автомобилиста» Евгений Аликин. На 12 минуте Максим Осипов из уральского клуба ударил по носу клюшкой игрока хозяев Кирилла Воронина и получил четыре минуты штрафа. Большинство игроки «Торпедо» повисли на воротах «Автомобилиста». В результате шайбу вновь забросил Никита Артамонов.

В самой концовке Джесси Блэкер из «Автомобилиста» и Владислав Фирстов из «Торпедо» подрались и были удалены: первый на четыре минуты, второй — на две. За 17 секунд до конца хозяева забросили четвертую шайбу за авторством Максима Летунова. Итоговый счет 4:2.

Следующий матч ХК «Автомобилист» проведет 29 октября против «Северстали» в Череповце.

Александр Стародумов

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