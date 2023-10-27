Астраханские депутаты просят Госдуму запретить аборты в частных клиниках

На прошедшем 26 октября заседании думы Астраханской области депутаты рассмотрели обращение к спикеру Госдумы Вячеславу Володину по вопросу запрета искусственного прерывания беременности в частных клиниках. Целью обращения заявлено «усиление государственного контроля в сфере здравоохранения и повышения рождаемости в РФ».

«В медицинских организациях частной системы здравоохранения нередко прерывание беременности, особенно медикаментозным методом, проводится в день обращения женщины и игнорируется предусмотренное законодательством предабортное консультирование и соблюдение "дней тишины", которые нужны для принятия взвешенного решения»,— говорится в тексте обращения. Исполнительная же власть, отмечают авторы обращения, не может проводить проверки в частных клиниках «в части соблюдения мер, необходимых для сохранения жизни ребенка».

Авторы инициативы отмечают, что консультирование является наиболее эффективной формой профилактики абортов — 15% женщин принимают решение сохранить малыша. Впрочем, ссылки на исследования не приводится. Депутаты поддержали заявление большинством голосов.

Дарья Васенина, Саратов