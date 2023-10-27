СКА на последней минуте проиграл в гостях «Сочи» в матче чемпионата КХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги петербургский СКА на выезде встречался с ХК «Сочи». Игра завершилась со счетом 5:4 в пользу хозяев льда.

В составе армейцев Петербурга отличились Александр Никишин, Алекс Гальченюк, Михаил Пашнин и Захар Бардаков. У сочинцев заброшенными шайбами отметились Кирилл Рассказов, Дмитрий Завгородний, Артур Тянулин, Михал Криштоф и Сергей Попов, забивший на последней минуте матча.

После этого поражения ХК СКА с 24 набранными очками опустился на 7-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции.

Следующую встречу в рамках КХЛ петербургские хоккеисты проведут во вторник, 31 октября, дома против казанского «Ак Барса».

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