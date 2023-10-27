В Нижнем Тагиле произошло смертельное ДТП с участием трех машин
В Нижнем Тагиле на ул. Северное шоссе столкнулись три автомобиля. Как сообщили в пресс-службе свердловской ГИБДД, в результате ДТП 53-летний водитель Toyota Corolla погиб на месте, 21-летний пассажир Renault Logan получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в нижнетагильскую городскую больницу.
По словам супруги водителя Toyota Corolla, мужчина потерял сознание и выехал на полосу встречного движения. Предварительно установлено, что машина столкнулась с автомобилем Renault Logan, которым управлял 48-летний водитель. Его автомобиль столкнулся с Honda Fit.
Водители Renault Logan и Honda Fit находились за рулем в трезвом состоянии. Для определения состояния водителя Toyota Corolla будет назначена химико-токсикологическая экспертиза.
Сотрудники органов внутренних дел установят основную причину ДТП во время следствия, по результатам которого будет принято процессуальное решение.