В Нижнем Тагиле произошло смертельное ДТП с участием трех машин

В Нижнем Тагиле на ул. Северное шоссе столкнулись три автомобиля. Как сообщили в пресс-службе свердловской ГИБДД, в результате ДТП 53-летний водитель Toyota Corolla погиб на месте, 21-летний пассажир Renault Logan получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в нижнетагильскую городскую больницу.

По словам супруги водителя Toyota Corolla, мужчина потерял сознание и выехал на полосу встречного движения. Предварительно установлено, что машина столкнулась с автомобилем Renault Logan, которым управлял 48-летний водитель. Его автомобиль столкнулся с Honda Fit.

Водители Renault Logan и Honda Fit находились за рулем в трезвом состоянии. Для определения состояния водителя Toyota Corolla будет назначена химико-токсикологическая экспертиза.

Сотрудники органов внутренних дел установят основную причину ДТП во время следствия, по результатам которого будет принято процессуальное решение.

Ева Коршунова

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