Хоккеисты «Лады» крупно обыграли «Ак Барс» в матче КХЛ

В пятницу, 27 октября, в матче Континентальной хоккейной лиги тольяттинская «Лада» принимала казанский «Ак Барс». Встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу хозяев.

В составе победителей отличились Владислав Семин, Скотт Космачук, Остап Сафин, Егор Бабенко, Дмитрий Кугрышев и Иван Романов. У гостей шайбы забросили Максим Быков, Дмитрий Кагарлицкий и Дмитрий Яшкин.

«Лада» вместе с «Ак Барсом» и магнитогорским «Металлургом» находится в тройке лидеров Восточной конференции КХЛ.

Евгений Чернов