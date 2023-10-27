В Волгограде на прошлой неделе резко начали дорожать бананы

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области опубликовал данные по изменению потребительских цен в регионе за период с 17 по 23 октября 2023 года.

За указанный период в регионе снизились цены на маргарин (2,2%), картофель (1,8), сыры твердые, полутвердые и мягкие (1,6), пшеничную муку (1,1), морковь (1,2), вареную колбасу (1), соль (0,9), фруктово-ягодные консервы для детского питания (0,8), репчатый лук (0,7), водку, баранину, свеклу (по 0,5%), белокочанную капусту (0,4), молоко стерилизованное и пастеризованное, гречка (0,3), печенье, сахар (0,2), вермишель (0,1).

Помидоры подорожали на 9,3% (неделей ранее было +12,2%), свежие огурцы — на 9,1 (было +6,4), бананы — на 1,7 (было +0,05), свинина — на 0,1 (было +1,6), говядина — на 0,2 (+0,5), яблоки и сметана — на 1,2%, куриные яйца — на 4,1 (+4,3), мясо кур охлажденное и мороженое — на 1,3, хлеб и изделия из пшеничной муки — на 0,8 (+1), маргарин, неразделанная мороженая рыба — на 0,03 (+0,8), полукопченая и варено-копченая колбасы — на 3,6 (+0,7) , сосиски, сардельки — на 1,9%, рис — на 2,1, пшено — на 0,1%, , подсолнечное масло — на 1,5%,

Из наблюдаемых медикаментов подешевели поливитамины, валидол, нимесулид — на 0,2%, левомеколь — на 0,02%, эргоферон — на 0,03%. Повысились цены на метамизол натрия (+1,2%), ренгалин (+0,7), аллохол (+0,01), корвалол (+0,4) и комбинированные анальгетики (+0,2%).

На 0,1-1,2% подешевели зубные щетки, пеленки, туалетное и хозяйственное мыло, шампунь, туалетная бумага и стиральный порошок. На 0,6-2,1% подорожали спички, женские гигиенические прокладки, зубная паста, сухие корма для животных и бумажные детские подгузники.

Автомобильный бензин марки АИ-95 подешевел на 0,8%, АИ-92 — на 0,01%. Помыть авто стало дороже на 1,8% (неделей ранее было +7,6). Сигареты прибавили в цене 0,05%.

Цена четырех-пятизвездочных гостиниц снизилась на 0,6. Остановиться в двухзвездочной стало дороже на 1,1%, в однозвездочной гостинице или в мотеле — на 0,3, в трехзвездочной — на 0,01%.

С данными об актуальных средних ценах в регионе можно ознакомиться на сайте Волгоградстата.

Дарья Васенина

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