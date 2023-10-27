На Пулковском шоссе уберут «бутылочное горлышко» в районе ж/д путепровода

В ходе капитального ремонта Пулковского шоссе в Московском районе Санкт-Петербурга будет ликвидировано так называемое «бутылочное горлышко» в районе железнодорожного путепровода — участок дороги там расширят до четырех полос.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного

Как сообщили 27 октября в пресс-службе Смольного, в настоящий момент дорожники ведут на объекте работы по переустройству инженерных сетей и укладывают основание бокового проезда на участке от дома 44 корп. 1 до дома 32А в направлении площади Победы.

Также проект капремонта Пулковского шоссе предусматривает обустройство новых тротуаров, велосипедной дорожки, остановок общественного транспорта и установку нового светофора.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что власти Петербурга пообещали до конца года капитально отремонтировать 5,5 км городских дорог. В общей сложности в 2023 году планируется закончить 11 объектов дорожного капремонта.

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