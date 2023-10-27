Суд в Коми осудил участников ОПС по делу о хищении нефти на 295 млн рублей

Усинский городской суд 27 октября приговорил к реальным срокам 11 жителей Коми и Ханты-Мансийского автономного округа по делу о врезках в нефтепроводы, ущерб по которому следствие оценило в 295 млн руб.

Суд назначил двум руководителям преступного сообщества наказание в виде 14 и 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Остальные участники приговорены к лишению свободы на сроки от 6 до 7 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор в силу не вступил и может быть обжалован.

«Суд установил, что участники преступного сообщества на территории Коми в течение 2016 года осуществляли несанкционированные врезки в трубопровод, принадлежащий нефтедобывающему предприятию»,— сообщила «Ъ» старший помощник прокурора Коми Наталия Спиридонова.

По ее словам, ущерб добывающей компании превысил 24 тыс. тонн нефти, что эквивалентно 295 млн руб.

«Сложность в доказывании вины подсудимых для стороны гособвинения, которую представляла прокуратура Усинска, заключалась в допросе более двух сотен свидетелей, исследовании большого количества заключений судебных экспертиз и результатов следственных действий, содержащихся в 130 томах дела»,— уточнила собеседница издания.

Все фигуранты были признаны виновными по ст. 210 УК (создание и руководство преступным сообществом, участие в преступном сообществе), ст. 158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой, в особо крупном размере), ст. 215.3 УК РФ (повреждение нефтепровода, совершенное из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору), ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана, совершенное организованной группой). Кроме того, им вменили ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенная организованной группой, в особо крупном размере).

Расследование осуществлено следственное управление МВД по Коми.

Дарья Шучалина, Сыктывкар