Переправу Салехард — Лабытнанги планируют закрыть на зиму ночью 31 октября

Движение паромов в Ямало-Нененецком автономном округе между Салехардом и Лабытнанги планируют приостановить на зиму в ночь с 31 октября на 1 ноября. Как сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства округа, дата завершения работы паромной переправы зависит от погодных условий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зимняя переправа Салехард — Лабытнанги

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Зимняя переправа Салехард — Лабытнанги

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По данным Гидрометцентра, 31 октября в Салехарде минимальная ночная температура составит -10°, днем воздух прогреется до -7°. Преимущественно облачно, возможен снег. Ветер от 4 до 7 м/с. В Лабытнанги 31 октября максимальная дневная температура составит -7°, возможен небольшой снег. Ветер до 4 м/с.

Департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО рекомендует планировать поездки с учетом предварительной даты закрытия.

Виталий Красиков

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