Губернатор Пензенской области обсудил подготовку кадров для АПК и промышленности

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и руководитель Федеральной службы по труду и занятости Михаил Иванков встретились в региональном правительстве, сообщила пресс-служба кабмина.

Господин Иванков посетил местные предприятия, а также оценил работу регионального министерства труда, социальной защиты и демографии. Главным вопросом стала обеспеченность Пензенской области кадрами.

«Система среднего профессионального образования в нашем регионе переживает серьезную трансформацию. В этом году прекратили набор на бюджетные специальности, которые не относятся к потребностям реального производства. Все ресурсы переориентированы на подготовку реально востребованных в экономке специалистов, прежде всего — в промышленности и сельском хозяйстве», — рассказал господин Мельниченко.

В правительстве рассказали, что глава Роструда дал работе пензенских чиновников положительную оценку.

Дарья Васенина

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