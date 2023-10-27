«Мегастрой» кто идет

Вместо второго гипермаркета «Леруа Мерлен» (Leroy Merlin) в Перми может появиться гипермаркет строительных материалов из Татарстана «Мегастрой». Владельцы компании «Ива-Инвест», реализующие приоритетный инвестиционный проект в пермском микрорайоне Ива, подали заявку о корректировке проекта, обозначив новым партнером казанскую сеть. Эксперты говорят, что рынок стройматериалов сегодня находится в активной фазе роста и «Мегастрой» выбрал удачную стратегию захода в регион.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Владельцы компании «Ива-Инвест», реализующие приоритетный инвестиционный проект в микрорайоне Ива, нашли нового партнера вместо отказавшегося в нем участвовать Leroy Merlin. Компания намерена реализовать ПИП вместе с казанской сетью строительных гипермаркетов «Мегастрой». Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Мегастрой П» было зарегистрировано в Перми 17 октября 2023 года, его директором назначен Эрик Акчурин, бывший сотрудник «Мегастроя». Учредителями ООО выступили Анна Иванова (34%), Владимир Хавилов и Юлия Макшанцева (по 33%).

Анна Иванова и Юлия Макшанцева, а также Андрей Хавилов выступают учредителями ООО «Ива-Инвест», которое занимается строительством гипермаркета строительных материалов в микрорайоне Ива.

Директор ООО «Ива-Инвест» Анна Иванова сообщила, что пока не готова комментировать информацию о проекте.

По данным «Ъ-Прикамье», сегодня совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата рассмотрел заявку компании на корректировку ПИП. Предполагается, что в микрорайоне Ива появится ТЦ DIY «Мегастрой» и магазин садовой мебели. Как выяснил «Ъ-Прикамье», параметры проекта претерпели некоторые изменения. В частности, увеличился срок реализации проекта и выросла его стоимость — до 1,4 млрд руб. В правительстве эти данные ее комментируют.

Ранее сообщалось, что «Ива-Инвест» построит второй в Перми гипермаркет сети «Леруа Мерлен». Гипермаркет должен был разместиться на участке по ул. Уинской площадью 50,2 тыс. кв. м. Открыть крупный торговый центр в Перми планировалось в 2023 году. В реализацию проекта инвестор собирался вложить 938 млн руб. Согласно проекту, площадь магазина должна была составить 16,8 тыс. кв. м.

Однако в марте 2023 года французская сеть заявила о передаче российского бизнеса в управление локальному топ-менеджменту. По данным «Ъ-Прикамье», договор с ней и ООО «Ива-Инвест» был расторгнут в апреле и инициаторам проекта пришлось искать нового партнера.

В пресс-службе компании «Леруа Мерлен» не стали комментировать ситуацию.

«Мегастрой» — сеть строительных гипермаркетов из Татарстана. Сейчас «Мегастрой» имеет 12 гипермаркетов, в том числе четыре в Казани, два в Набережных Челнах, два в Ульяновске и по одному в Чебоксарах, Йошкар-Оле, Стерлитамаке и Саранске. Сеть принадлежит казанскому ООО «Агава», бенефициаром которого является Владимир Малыгин. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», выручка ООО в 2022 году составила 17,7 млрд руб., чистая прибыль — 1,4 млрд руб.

На запрос «Ъ-Прикамье» в компании не ответили. Однако на сайте «Мегастроя» уже появилась страница пермского гипермаркета.

Эксперты отмечают, что российский рынок цивилизованного DIY-ритейла находится по-прежнему в активной фазе роста. Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский отмечает, что в прошлом году рост обеспечивался только за счет роста выручки, которая серьезно зависима от ценовых колебаний. «Некоторые производители стройматериалов поднимали цены за год более двух раз. Это обусловлено, в свою очередь, тем, что российские производители по-прежнему зависят от импортных комплектующих и сырья. Например, в производстве обоев или красок и лаков оно превалирующее, при этом сантехника, некоторые отделочные материалы и строительная техника также завозятся из-за рубежа»,— поясняет эксперт. Он отметил, что на рынке DIY-ритейла в 2021 году наблюдался активный рост, который в 2022 году сменился небольшим, но замедлением, что было связано с неоднозначной экономической и геополитической ситуацией. «Тем не менее этот рынок по-прежнему привлекателен для развития и усиления конкуренции, так как в России продолжается строительный бум ипотечного жилья и ИЖС, что сопровождается спросом на стройматериалы»,— говорит Илья Жарский.

По данным эксперта, на рынке DIY-ритейла России есть несколько крупных лидеров. Недосягаемым для остальных остается «Леруа Мерлен» — он занимает долю 48,4% с оборотом 530 млрд руб., остальные занимают не более 10%. Кроме того, россияне освоили маркетплейсы как площадку для закупки стройматериалов.

«”Мегастрой” является сравнительно небольшим и локальным игроком. Между тем это перспективный ритейлер с хорошей базой и опытом в своем и соседних регионах. Он вполне может конкурировать с “Леруа Мерлен” и “Касторамой” в Перми в плане представления альтернативных поставщиков стройматериалов и выставления на полки привлекательных производителей с акцентом на “сделано в России”, возможно — c иным подходом к ценообразованию и формированием своей уникальной программы лояльности»,— полагает Илья Жарский.

Господин Жарский считает, что для «Мегастроя» стратегия для захода в Пермь определена удачно, тем более что локация выбрана с учетом того, что на этом месте должен был открыться еще один магазин «Леруа Мерлен». «А значит, перспектива потенциального спроса остается для Перми актуальной»,— уверен эксперт.

Ирина Суханова