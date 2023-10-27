Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Мегастрой» кто идет

Вместо Leroy Merlin строительный гипермаркет в Перми откроет казанская сеть

Вместо второго гипермаркета «Леруа Мерлен» (Leroy Merlin) в Перми может появиться гипермаркет строительных материалов из Татарстана «Мегастрой». Владельцы компании «Ива-Инвест», реализующие приоритетный инвестиционный проект в пермском микрорайоне Ива, подали заявку о корректировке проекта, обозначив новым партнером казанскую сеть. Эксперты говорят, что рынок стройматериалов сегодня находится в активной фазе роста и «Мегастрой» выбрал удачную стратегию захода в регион.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Владельцы компании «Ива-Инвест», реализующие приоритетный инвестиционный проект в микрорайоне Ива, нашли нового партнера вместо отказавшегося в нем участвовать Leroy Merlin. Компания намерена реализовать ПИП вместе с казанской сетью строительных гипермаркетов «Мегастрой». Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Мегастрой П» было зарегистрировано в Перми 17 октября 2023 года, его директором назначен Эрик Акчурин, бывший сотрудник «Мегастроя». Учредителями ООО выступили Анна Иванова (34%), Владимир Хавилов и Юлия Макшанцева (по 33%).

Анна Иванова и Юлия Макшанцева, а также Андрей Хавилов выступают учредителями ООО «Ива-Инвест», которое занимается строительством гипермаркета строительных материалов в микрорайоне Ива.

Директор ООО «Ива-Инвест» Анна Иванова сообщила, что пока не готова комментировать информацию о проекте.

По данным «Ъ-Прикамье», сегодня совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата рассмотрел заявку компании на корректировку ПИП. Предполагается, что в микрорайоне Ива появится ТЦ DIY «Мегастрой» и магазин садовой мебели. Как выяснил «Ъ-Прикамье», параметры проекта претерпели некоторые изменения. В частности, увеличился срок реализации проекта и выросла его стоимость — до 1,4 млрд руб. В правительстве эти данные ее комментируют.

Ранее сообщалось, что «Ива-Инвест» построит второй в Перми гипермаркет сети «Леруа Мерлен». Гипермаркет должен был разместиться на участке по ул. Уинской площадью 50,2 тыс. кв. м. Открыть крупный торговый центр в Перми планировалось в 2023 году. В реализацию проекта инвестор собирался вложить 938 млн руб. Согласно проекту, площадь магазина должна была составить 16,8 тыс. кв. м.

Однако в марте 2023 года французская сеть заявила о передаче российского бизнеса в управление локальному топ-менеджменту. По данным «Ъ-Прикамье», договор с ней и ООО «Ива-Инвест» был расторгнут в апреле и инициаторам проекта пришлось искать нового партнера.

В пресс-службе компании «Леруа Мерлен» не стали комментировать ситуацию.

«Мегастрой» — сеть строительных гипермаркетов из Татарстана. Сейчас «Мегастрой» имеет 12 гипермаркетов, в том числе четыре в Казани, два в Набережных Челнах, два в Ульяновске и по одному в Чебоксарах, Йошкар-Оле, Стерлитамаке и Саранске. Сеть принадлежит казанскому ООО «Агава», бенефициаром которого является Владимир Малыгин. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», выручка ООО в 2022 году составила 17,7 млрд руб., чистая прибыль — 1,4 млрд руб.

На запрос «Ъ-Прикамье» в компании не ответили. Однако на сайте «Мегастроя» уже появилась страница пермского гипермаркета.

Эксперты отмечают, что российский рынок цивилизованного DIY-ритейла находится по-прежнему в активной фазе роста. Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский отмечает, что в прошлом году рост обеспечивался только за счет роста выручки, которая серьезно зависима от ценовых колебаний. «Некоторые производители стройматериалов поднимали цены за год более двух раз. Это обусловлено, в свою очередь, тем, что российские производители по-прежнему зависят от импортных комплектующих и сырья. Например, в производстве обоев или красок и лаков оно превалирующее, при этом сантехника, некоторые отделочные материалы и строительная техника также завозятся из-за рубежа»,— поясняет эксперт. Он отметил, что на рынке DIY-ритейла в 2021 году наблюдался активный рост, который в 2022 году сменился небольшим, но замедлением, что было связано с неоднозначной экономической и геополитической ситуацией. «Тем не менее этот рынок по-прежнему привлекателен для развития и усиления конкуренции, так как в России продолжается строительный бум ипотечного жилья и ИЖС, что сопровождается спросом на стройматериалы»,— говорит Илья Жарский.

По данным эксперта, на рынке DIY-ритейла России есть несколько крупных лидеров. Недосягаемым для остальных остается «Леруа Мерлен» — он занимает долю 48,4% с оборотом 530 млрд руб., остальные занимают не более 10%. Кроме того, россияне освоили маркетплейсы как площадку для закупки стройматериалов.

«”Мегастрой” является сравнительно небольшим и локальным игроком. Между тем это перспективный ритейлер с хорошей базой и опытом в своем и соседних регионах. Он вполне может конкурировать с “Леруа Мерлен” и “Касторамой” в Перми в плане представления альтернативных поставщиков стройматериалов и выставления на полки привлекательных производителей с акцентом на “сделано в России”, возможно — c иным подходом к ценообразованию и формированием своей уникальной программы лояльности»,— полагает Илья Жарский.

Господин Жарский считает, что для «Мегастроя» стратегия для захода в Пермь определена удачно, тем более что локация выбрана с учетом того, что на этом месте должен был открыться еще один магазин «Леруа Мерлен». «А значит, перспектива потенциального спроса остается для Перми актуальной»,— уверен эксперт.

Ирина Суханова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...