Общегородской субботник в Воронеже отменили

В Воронеже отменили общегородской субботник, запланированный на 28 октября. Об этом сообщил руководитель управления информации горадминистрации Никита Чеботарев в своем Telegram-канале.

«К сожалению, погода подвела муниципалитет — не будет завтра общегородского субботника, отменен. Но это ничего, не последний день живем — я знаю точно, весна придет и будет новый месячник благоустройства»,— написал господин Чеботарев.

По мнению руководителя управления, субботники важны как воспитательное мероприятие: «Глава города всегда говорит — кто хоть раз участвовал в них, тот не промахнется мимо урны. Это правда».

Изначально общегородской субботник планировалось провести 21 октября, однако он был перенесен на неделю из-за дождей, сообщала пресс-служба мэрии. На завтра синоптики сервиса «Яндекс Погода» также прогнозируют в Воронежской области дожди, которые пройдут при температуре +5°.

Алина Морозова

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