В Смольном ждут роста объема инвестиций в 2023 году до 90 млрд рублей

В администрации Санкт-Петербурга прогнозируют, что объем инвестиций в основной капитал города в текущем году составит 1,04-1,09 трлн рублей. Таким образом, показатель на 40-90 млрд руб. может превысить уровень 2022 года, когда в экономику Петербурга было вложено 997,5 млрд руб. Такие цифры со ссылкой на председателя комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт Петербурга Алексея Зырянова 27 октября приводят «Ведомости Северо-Запад».

«Мы видим, что инвестиции растут. По состоянию на август рост составляет порядка 11%»,— цитирует господина Зырянова издание.

Отметим, что по данным Петростата за первое полугодие, инвестиции в основной капитал в Петербурге составили 383,7 млрд рублей — на 11,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что по итогам девяти месяцев текущего года индекс промышленного производства (ИПП) Петербурга составил 110,4%.

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