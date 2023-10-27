«Трактор» одержал третью за две недели победу над «Металлургом»

Челябинский «Трактор» на домашнем льду одержал победу над магнитогорским «Металлургом» со счетом 5:1. Это третья за последние две недели встреча команд, завершившаяся в пользу черно-белых. Два предыдущих южноуральских дерби состоялись 19 и 25 октября, «Трактор» выиграл в них со счетом 2:1 и 4:2 соответственно.

Сегодня первыми забили магнитогорцы: на третьей минуте отличился Максим Меркушев. А далее шайбы в ворота забрасывали только хозяева: голы на счету Сергея Телегина, Антона Бурдасова, Ильи Карпухина, Семена Дер-Аргучинцева и Артема Блажиевского.