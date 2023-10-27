Бывший следователь воронежского МВД получил год колонии за взятку

Центральный райсуд Воронежа признал 32-летнего бывшего старшего следователя специализированного отдела по расследованию дорожно-транспортных происшествий и пожаров ГСУ регионального ГУ МВД России Андрея Яцкова виновным в получении взятки. Как сообщили в областной прокуратуре, он получил год колонии общего режима.

Осужденного взяли под стражу в зале суда. Ему запретили на три года занимать должности в правоохранительных органах и лишили звания «майор юстиции».

Бывшего полицейского обвинили в получении взятки в феврале этого года. За 30 тыс. руб., по версии следствия, он пообещал не привлекать к уголовной ответственности студента-иностранца, который за рулем автомобиля наехал на пешехода. При получении незаконного денежного вознаграждения следователь МВД был задержан сотрудниками региональных управлений Следственного комитета (СКР) и ФСБ России. В СКР ранее говорили, что на предварительном следствии задержанный признал вину.

Сергей Толмачев