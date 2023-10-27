Уровень достижения нацпроектов на Кубани в 2022 году составил 99,5%

Удельный вес выполненных мероприятий в рамках реализации госпрограмм в Краснодарском крае составил 83,2%, а уровень достижения нацпроектов составил 99,5%. Об этом было объявлено в рамках стратегической сессии по реализации Стратегии развития региона до 2030 года.

Участники мероприятия, которое возглавил спикер ЗСК Юрий Бурлачко, отметили, что, несмотря на внешние вызовы, ход реализации Стратегии-2030 можно оценить как положительный. Из показателей всех стратегических целей около 58% по итогам 2018–2022 годов выполнены с превышением инерционного и базового сценариев. По большинству позиций, по которым не обеспечено достижение параметров Стратегии, отмечается положительная тенденция развития.

Одним из главных достижений в реализации документа участники стратсессии назвали повышение инвестиционной привлекательности Краснодарского края. Уже в первом полугодии 2023 года рост капиталовложений в экономику края составил 17%, что превышает общероссийский показатель. Также участники дискуссии прогнозируют, что объем промышленного производства в регионе благодаря поддержке федерального центра к 2030 году должен вырасти не менее чем вдвое.

Тем не менее, обратили внимание представители власти, в муниципалитетах Кубани, особенно в сельской местности, есть нерешенные вопросы, связанные с работой учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта, транспортной и коммунальной инфраструктуры. По их мнению, это может негативно влиять на качество жизни населения.

«Те итоги, которые мы обсудили, результат труда большой команды. Стратегия дает нам возможность широкомасштабно оценивать развитие экономики не только на примере краевого бюджета, который вырос практически вдвое с 2018 года, но и на основе ряда показателей, которые позволяют увидеть неравномерное развитие территорий, найти места, где тонко, и сместить акценты на них»,— заявил по итогам стратегической сессии спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

Леонид Ломакин

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