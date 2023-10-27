В Краснодаре разработали проект реконструкции лектория в Городском саду

В Краснодаре отремонтируют Лекторий в Городском саду. Работа над проектом велась больше полугода, сообщили в МБУК «Краснодарские парки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МБУК «Краснодарские парки» Фото: МБУК «Краснодарские парки»

Координатор Общественного движения «Помоги городу» Елена Шувалова рассказала, что организация инициировала встречу с представителями администрации парков города, была обследована территория разрушенного Лектория. Целью этого стало формирование технического задания для создания новой сцены — общественной площадки в Городском саду. Концепцию бесплатно разработало архитектурно-дизайнерское бюро «CG Garnet». Позже появились также проект и смета.

«Сейчас проект планируется передать в МБУК "Краснодарские парки". По нему ведется работа по поиску финансирования для реализации»,— рассказала госпожа Шувалова.

В рамках реконструкции планируется отремонтировать сцену и зрительские места, обустроить навес и смонтировать освещение.

Вячеслав Рыжков

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