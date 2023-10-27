Гособвинитель запросил для бизнесмена Сергея Куркова 10 лет лишения свободы

В пятницу в Ленинском районном суде Ульяновска состоялись прения сторон по резонансному уголовному делу известного в регионе бизнесмена, обвиняемого следственными органами в передаче взятки в размере 2 млн руб. региональному министру здравоохранения (теперь уже бывшему) Александру Гашкову за принятие положительного решения по закупкам медицинского оборудования в интересах принадлежащей бизнесмену ГК «Альянс клиник» (ч. 5 ст. 291 УК РФ, до 15 лет лишения свободы).

Защита настаивала на полной невиновности бизнесмена и его оправдании, утверждая, что деньги Сергей Курков давал в долг по просьбе министра, а ряд представленных обвинением доказательств не могут учитываться в связи с тем, что они получены с нарушением УПК. Представленную обвинением аудиозапись разговора предпринимателя с министром адвокаты называют «смонтированной».

Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что «честен перед Богом и законом».

Гособвинитель Игорь Рябов попросил суд критически отнестись к показаниям обвиняемого и свидетелей защиты, потребовав назначить для обвиняемого наказание в виде лишения свободы на 10 лет колонии строгого режима с выплатой штрафа размером 80 млн руб.

Ожидается, что оглашение приговора состоится 2 ноября.

Андрей Васильев, Ульяновск