В Майкопе председателя ТСН будут судить за мошенничество на 630 тысяч рублей

Прокуратура Майкопа направила в суд уголовное дело в отношении председателя товарищества собственников недвижимости. Его обвиняют по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере), сообщает пресс-служба прокуратуры Адыгеи.

По версии следствия, с декабря 2021 года по ноябрь 2022 года председатель ТСН незаконно перечислил от имени товарищества более 631 тыс. руб. на счета своей супруги за якобы выполненные услуги. Фактически никакой деятельности для товарищества она не осуществляла.

Прокуратура Майкопа утвердила обвинительное заключение. Теперь уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

Татьяна Ручкина

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