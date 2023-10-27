В пожаре в доме на улице Маршала Захарова в Петербурге погибли три человека

Пожар в жилом доме, расположенном по адресу улица Маршала Захарова, 60, унес жизни трех человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Огонь возник в трехкомнатной квартире в Красносельском районе площадью 70 кв. метров. Пламя распространилось на площади 40 кв. метров. Сообщение о возгорании поступило спасателям в 16:30, спустя 40 минут огонь был ликвидирован.

«На месте пожара обнаружены 3 погибших (2 мужчины и 1 женщина), а также пострадавшая женщина осматривается в автомобиле скорой помощи»,— указали в пресс-службе ведомства.

В общей сложности из опасной зоны эвакуировали 9 человек, в том числе одного ребенка.

На ликвидацию возгорания отправились пять единиц техники и 22 пожарных. Причины возникновения пламени в настоящий момент устанавливаются.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал о пожаре в мансарде дома в Выборгском районе Петербурга, который тушили по повышенному номеру сложности.

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