«Хамас» по итогам визита своей делегации в Москву обещает дополнительно рассмотреть вопрос об освобождении заложников с российским гражданством. Комментируя результаты переговоров, представители группировки сообщили, что обсуждали будущее Ближнего Востока, отличное от того, которое «рисуют США». В Кремле заявили, что по линии президента контактов не было — консультации идут на уровне МИДа. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что мирный сценарий в регионе на сегодня полностью исключен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Визит в Москву делегации «Хамаса», судя по всему, завершился без особых прорывов. В частности, представитель организации заявил, что с пониманием относится к просьбам российских друзей освободить заложников, но не все в их власти. Вопрос этот сложный. Вы же понимаете, высшее руководство не всегда может справиться с тем, что происходит в низовых ячейках. Кроме того, захватывали в первую очередь израильтян, а у многих из них двойное гражданство. Но в итоге визитеры обещали отнестись к проблеме более внимательно.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что добавить ему нечего, контакты идут по линии МИД — вот туда и обращайтесь. В целом может показаться, что структуры, которые удерживают заложников, в том числе и российских граждан, называются не иначе как террористами и вести с ними переговоры на официальном уровне как-то странно. И, собственно говоря, незаметно каких-либо подвижек в мирном процессе. Да и нет его в принципе — процесс идет только военный.

Поэтому впору рассуждать о его интенсификации и ни о чем больше. Хотя источники многочисленных СМИ постоянно сообщают о закулисных консультациях, которые вот-вот принесут результат. Будем надеяться. Хотя действия «Хамаса» сильно напоминают обыкновенный шантаж: требования периодически меняются, ответственность перекладывается. Мол, это не мы, мы вообще ни при чем и так далее и тому подобное.

Теперь что касается глобальных угроз, США терпели, терпели, но вот нанесли все-таки удары по проиранским группировкам в Сирии и Ираке, которые в последние дни активно обстреливают американские базы. Иран, со своей стороны, начал большие военные учения, дабы показать врагам всю мощь своих вооруженных сил. Израиль также периодически бомбит аэропорты Дамаска и Алеппо, выводя из строя взлетно-посадочные полосы.

В Сирии, как известно, находится российский военный контингент, который теоретически рискует в той или иной степени быть втянутым в происходящие события. Продолжается конфликт Израиля и ООН — это уже прямо похоже на открытое противостояние с переходом на личности. Европейский союз призвал к гуманитарным паузам в Газе, но по-прежнему признает право Израиля на самооборону.

Нетрудно сделать вывод, что сейчас главная задача — не допустить разрастания конфликта и его перехода в мировую войну. Все это понимают, однако, как гласит извечная мудрость, желания не всегда совпадают с возможностями. Иногда события развиваются вне зависимости от стремлений участников.

В мире есть много разных общин, которым нечего терять. И желание досадить тому, кто живет лучше, порой оказывается даже сильнее инстинкта самосохранения.

Но есть и хорошие новости. Если вселенской катастрофы удастся избежать, велики шансы, что в мире произойдет глобальная перезагрузка, человечество станет мудрее и создаст-таки новый миропорядок. И будем мы жить долго и счастливо. Пусть и не сейчас, а в отдаленной перспективе.

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